МЧС предупреждает о снеге и сильном ветре в Калужской области 17 января

Во вторник, 17 января, в Калужской области ожидаются сложные погодные условия для автомобилистов. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Прогнозируется снег, который может налипать на деревья и провода. Порывы ветра до 12-17 м/с.

На дорогах ожидается гололедица.

Спасатели просят водителей снизить скорость и быть особенно осторожными в местах, где могут появиться пешеходы.

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