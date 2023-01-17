МЧС предупреждает о снеге и сильном ветре в Калужской области 17 января
Во вторник, 17 января, в Калужской области ожидаются сложные погодные условия для автомобилистов. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Прогнозируется снег, который может налипать на деревья и провода. Порывы ветра до 12-17 м/с.
На дорогах ожидается гололедица.
Спасатели просят водителей снизить скорость и быть особенно осторожными в местах, где могут появиться пешеходы.
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