В Калужской области потеплеет до нуля

Во вторник, 17 января, температура воздуха в Калужской области достигнет нуля градусов.

Возможен снег.

Влажность воздуха будет превышать 90%.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.

По народным приметам, если в этот день идет снег - пчелы будут хорошо роиться.

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