В Калужской области потеплеет до нуля
Во вторник, 17 января, температура воздуха в Калужской области достигнет нуля градусов.
Возможен снег.
Влажность воздуха будет превышать 90%.
Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.
По народным приметам, если в этот день идет снег - пчелы будут хорошо роиться.
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