Гололедица ожидается в Калужской области 16 и 17 января
В понедельник и вторник, 16-17 января, в Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Водителей призывают снизить скорость.
А пешеходам спасатели напомнили, что в условиях гололедицы у автомобилей может вырасти длина тормозного пути.
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