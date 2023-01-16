Гололедица ожидается в Калужской области 16 и 17 января

В понедельник и вторник, 16-17 января, в Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Водителей призывают снизить скорость.

А пешеходам спасатели напомнили, что в условиях гололедицы у автомобилей может вырасти длина тормозного пути.

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