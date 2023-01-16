В Калужской области продолжится потепление

В понедельник, 16 января, в Калужской области сохранится теплая погода.

Температура воздуха по прогнозам синоптиков составит -3 °C.

Будет пасмурно, местами снег с дождем.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, какая погода в этот день, таким и март будет.

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