В Калужской области продолжится потепление
В понедельник, 16 января, в Калужской области сохранится теплая погода.
Температура воздуха по прогнозам синоптиков составит -3 °C.
Будет пасмурно, местами снег с дождем.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, какая погода в этот день, таким и март будет.
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