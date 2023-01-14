В Калужской области потеплеет на выходных

На выходных, 13-14 января, в Калужской области ожидается потепление.

Температура воздуха повысится до -3 градусов.

Будет пасмурно, но без существенных осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

Снегопады и дожди ожидаются после выходных. К 20 января и вовсе прогнозируется +5 градусов.

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