В Калужской области потеплеет на выходных
На выходных, 13-14 января, в Калужской области ожидается потепление.
Температура воздуха повысится до -3 градусов.
Будет пасмурно, но без существенных осадков.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
Снегопады и дожди ожидаются после выходных. К 20 января и вовсе прогнозируется +5 градусов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!