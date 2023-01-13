В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду
В пятницу, 13 января, в Калужской области сохранится пасмурная погода.
Температура воздуха в течение дня повысится до -4 градусов.
Существенных осадков не ожидается.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
По народным приметам, если на улице стоит теплая погода, то лето будет теплым и дождливым.
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