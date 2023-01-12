МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 12 января
Утром в четверг, 12 января, на территории Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Местами возможен сильный снег.
Водителям рекомендуют снизить скорость или вообще не выезжать на дороги без лишней необходимости.
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