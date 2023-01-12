В Калужской области продолжится потепление

В четверг, 12 января, в Калужской области вновь немного потеплеет.

Температура воздуха будет находиться в районе -7 градусов.

Пасмурно, но без существенных осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, если воробьи с утра громко чирикают – можно ждать оттепели.

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