В Калужской области продолжится потепление
В четверг, 12 января, в Калужской области вновь немного потеплеет.
Температура воздуха будет находиться в районе -7 градусов.
Пасмурно, но без существенных осадков.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, если воробьи с утра громко чирикают – можно ждать оттепели.
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