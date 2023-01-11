В Калужской области ожидаются снегопады
В среду, 11 января, Калужскую область может засыпать снегом.
По прогнозу синоптиков, снег возможен днем и вечером.
Температура воздуха к концу дня повысится до -7.
Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.
По народным приметам, запотевшие окна, крупный снег или шумящие деревья - верный признак того, что идет потепление.
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