В Калужской области ожидаются снегопады

В среду, 11 января, Калужскую область может засыпать снегом.

По прогнозу синоптиков, снег возможен днем и вечером.

Температура воздуха к концу дня повысится до -7.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.

По народным приметам, запотевшие окна, крупный снег или шумящие деревья - верный признак того, что идет потепление.

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