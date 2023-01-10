В Калужскую область вернется пасмурная погода

Во вторник, 10 января, в Калужской области продолжится потепление.

Температура воздуха будет находиться в районе -10 градусов.

Синоптики обещают пасмурную погоду.

Местами возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – в районе 75%.

По народным приметам, чем крепче морозы после православного Рождества, тем жарче лето. А вот иней предвещает дождливый июль.

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