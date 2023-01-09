В Калуге еще немного потеплеет

В понедельник, 9 января, в Калужской области станет еще немного теплее.

Утром температура воздуха составит минус 24 градуса. Днем солнце разогреет воздух до -14.

К вечеру усилится ветер. Его порывы могут составлять до 10 метров в секунду.

Следующая ночь будет еще теплее.

По народным приметам, в этот день нельзя ссориться, сквернословить и совершать плохие поступки. Так можно привлечь нечисть.

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