В Калуге еще немного потеплеет
В понедельник, 9 января, в Калужской области станет еще немного теплее.
Утром температура воздуха составит минус 24 градуса. Днем солнце разогреет воздух до -14.
К вечеру усилится ветер. Его порывы могут составлять до 10 метров в секунду.
Следующая ночь будет еще теплее.
По народным приметам, в этот день нельзя ссориться, сквернословить и совершать плохие поступки. Так можно привлечь нечисть.
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