В пятницу в Калужской области ожидаются резкое похолодание

В пятницу, 6 января, в Калужской области температура воздуха ожидается днем -20 °С, ночью -24 °С.

В течение дня переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северный 3 м/с.

Влажность воздуха превысит 78%.

По народным приметам, если в этот день ясно, то будет урожай овощей и пшеницы, а если звёзды на небе хорошо различимы, то будет много черники и хороший приплод скота.

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