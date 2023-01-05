В четверг в Калужской области ожидаются снег и гололедица
В четверг, 5 января, в Калужской области температура воздуха ожидается днем от -4 до +1 °С, ночью от -5 до 0 °С.
В течение дня облачно, днем снег, местами сильный. На дорогах гололедица, горизонтальная видимость 7000 м, при сильных осадках снижение до 1000 м.
Ветер ночью западный 5-10 м/с, днём северо-восточный 6-11 м/с.
Влажность воздуха превысит 90%.
По народным приметам, если в этот день ветер и сильный снегопад — июль будет дождливым.
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