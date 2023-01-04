В Калужской области плюс сменит минус
В среду, 4 января, в Калужской области изменится погода. Небо будет пасмурным
Температура будет достигать утром +1 градус.
Днем температура опустится до -4 градуса.
В этот день не нужно устраивать шумных гуляний и употреблять алкоголь, иначе в ваш дом проникнут злые духи.
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