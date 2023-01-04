В Калужской области плюс сменит минус

В среду, 4 января, в Калужской области изменится погода. Небо будет пасмурным

Температура будет достигать утром +1 градус.

Днем температура опустится до -4 градуса.

В этот день не нужно устраивать шумных гуляний и употреблять алкоголь, иначе в ваш дом проникнут злые духи.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.