В Калужской области будет идти дождь
В среду, 4 января, Калужскую область будет поливать дождь. Ожидается пасмурная погода.
Температура будет достигать +5 градусов.
Ночью температура опустится до -1 градуса.
В этот день не нужно устраивать шумных гуляний и употреблять алкоголь, иначе в ваш дом проникнут злые духи.
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