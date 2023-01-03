В Калужской области будет идти дождь

В среду, 4 января, Калужскую область будет поливать дождь. Ожидается пасмурная погода.

Температура будет достигать +5 градусов.

Ночью температура опустится до -1 градуса.

В этот день не нужно устраивать шумных гуляний и употреблять алкоголь, иначе в ваш дом проникнут злые духи.

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