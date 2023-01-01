Рекордное тепло прогнозируют в Калуге 1 января

В воскресенье, 1 января, в Калуге ожидается +6 градусов. Это один из самых теплых первых дней года за всю истории метеонаблюдений.

Будет облачно. Возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

По народным приметам, теплая погода - к урожаю ржи.

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