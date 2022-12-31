МЧС предупреждает о сильном снеге и гололедице в Калужской области 31 декабря

Последний день 2022 года станет тяжелым для калужских автомобилистов.

Из-за мокрого снега и гололедицы будет непросто проехать по дорогам региона, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Такая погода сохранится как минимум до середины дня, 31 декабря.

Водителей просят снизить скорость.

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