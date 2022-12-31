В Калужской области на Новый год прогнозируют потепление и дождь
В субботу, 31 декабря, в Калужской области ожидается небольшое потепление.
В первой половине дня температура воздуха будет находиться в районе нуля, возможны мокрый снег и дождь.
К вечеру потеплеет до +2. Также возможен дождь.
Влажность воздуха в Калуге составит около 95%.
По народным приметам, по погоде 31 декабря можно узнать прогноз на июнь - если предновогодний день выдался холодным и снежным, то и июнь будет прохладным и с обильными осадками.
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