В Калужской области ожидается потепление

В пятницу, 30 декабря, в Калужской области температура воздуха повысится до нуля.

Будет пасмурно. Возможны снегопады.

Порывы ветра в Калуге - около 4 м/с.

Влажность воздуха - выше 90%.

По народным приметам, если в этот день много инея, то через неделю наступит потепление, а начавшаяся метель предвещает теплые летние месяцы с обилием пчел.

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