В Калужской области ожидается потепление
В пятницу, 30 декабря, в Калужской области температура воздуха повысится до нуля.
Будет пасмурно. Возможны снегопады.
Порывы ветра в Калуге - около 4 м/с.
Влажность воздуха - выше 90%.
По народным приметам, если в этот день много инея, то через неделю наступит потепление, а начавшаяся метель предвещает теплые летние месяцы с обилием пчел.
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