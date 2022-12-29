В Калужской области ожидается небольшой мороз

В четверг, 29 декабря, в Калужской области вновь ожидается небольшой мороз. Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов.

Возможен снег. Местами он может быть сильным.

Порывы ветра в Калуге - около 5 м/с.

Влажность воздуха по-прежнему будет превышать 90%.

По народным приметам, если в этот день ветрено, то зима будет суровой и снежной, а большие сугробы в этот день обещают холодное и дождливое лето.

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