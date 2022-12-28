В Калужской области вновь прогнозируют снег

В среду, 28 декабря, в Калужской области температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса.

В течение дня вновь возможен снег.

Порывы ветра в Калуге усилятся до 8 м/с.

Влажность воздуха составит около 95%.

По народным приметам, если в этот день выпало мало снега - лето будет засушливым, а если много - холодным.

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