На Калужскую область надвигается снегопад
Во вторник, 27 декабря, в Калужской области потеплеет до нуля градусов.
В течение всего дня возможен снег. Местами он будет сильным.
Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.
Влажность воздуха – выше 95%.
По народным приметам, если погода в течение дня менялась, значит и погода зимой ожидается переменчивая.
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