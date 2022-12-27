На Калужскую область надвигается снегопад

Во вторник, 27 декабря, в Калужской области потеплеет до нуля градусов.

В течение всего дня возможен снег. Местами он будет сильным.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.

Влажность воздуха – выше 95%.

По народным приметам, если погода в течение дня менялась, значит и погода зимой ожидается переменчивая.

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