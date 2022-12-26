В понедельник в Калужской области ожидаются гололедица

В понедельник, 26 декабря, в Калужской области температура воздуха ожидается днем от -12 до -7 °С, ночью от -14 до -9 °С.

В течение дня облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах сильная гололедица.

Ветер ночью северо-восточный 2-7 м/с, днём юго-восточный 4-9 м/с.

Влажность воздуха превысит 90%.

По народным приметам, какая погода 26 декабря, таким будет и весь январь.

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