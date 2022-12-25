В Калужской области резко похолодает
В воскресенье, 25 декабря, в Калужской области температура воздуха опуститься днем до -9 градусов.
В течение дня осадки не ожидаются.
Ночью температура опустится до – 15.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 95%.
По народным приметам, какой день 25 декабря, такой будет и на Новый год.
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