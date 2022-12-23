Синоптики изменили прогноз погоды в Калуге на Новый год
Если неделю назад в Калуге на Новый год прогнозировали крепкий мороз, то сейчас синоптики обещают оттепель.
По данным на пятницу, в начале следующей недели похолодает до -10, но к 31 декабря температура вновь поднимется до нуля.
Возможны мокрый снег и дождь.
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