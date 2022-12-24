В Калужской области ожидается мокрый снег
В субботу, 24 декабря, в Калужской области температура воздуха по-прежнему будет находиться в районе нуля.
В течение дня возможны мокрый снег и дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – 95%.
По народным приметам, если кошки в доме прячутся по углам и в укромных местах - к сильному похолоданию.
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