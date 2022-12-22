МЧС предупредило о ледяном дожде в Калужской области
В четверг, 22 декабря, в Калужской области ожидается ледяной дождь. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
На дорогах местами возможна сильная гололедица.
Льдом и лужами также покрылись тротуары.
Водителей просят снизить скорость передвижения, а пешеходов быть внимательнее.
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