В Калужской области сохранится мокрая погода

В пятницу, 23 декабря, в Калужской области вновь ожидается мокрая погода.

Температура воздуха повысится до +1.

В течение дня прогнозируют дождь и мокрый снег.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – больше 90%.

По народным приметам, мерцающие и яркие звезды на небе предвещают скорые холода, а если при этом они кажутся маленькими, то следует готовиться к снегопаду.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.