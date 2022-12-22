В Калужской области прогнозируют дождь и мокрый снег

В четверг, 22 декабря, в Калужской области ожидается мокрая погода.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

В первой половине дня ожидаются дождь и мокрый снег.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – больше 90%.

По народным приметам, какая погода стоит 22 декабря, такой она будет и 31 января. Кроме того, наши предки верили, что погода в ближайшие 12 дней определит погоду и на следующие 12 месяцев: 22 декабря соответствует январю, 23 декабря - февралю и так далее.

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