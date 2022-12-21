МЧС предупреждает о сильной гололедице в Калужской области

В среду, 21 декабря, в Калужской области ожидается сильная гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Также возможно налипание мокрого снега на деревья и провода.

Водителей просят снизить скорость передвижения.

Пешеходам в МЧС также напомнили, что в такую погоду резко увеличивается длина тормозного пути у автомобилей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.