МЧС предупреждает о сильной гололедице в Калужской области
В среду, 21 декабря, в Калужской области ожидается сильная гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Также возможно налипание мокрого снега на деревья и провода.
Водителей просят снизить скорость передвижения.
Пешеходам в МЧС также напомнили, что в такую погоду резко увеличивается длина тормозного пути у автомобилей.
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