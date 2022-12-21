В Калужской области прогнозируют потепление и дожди

Потепление надвигается на Калужскую область. Уже днем в среду, 21 декабря, температура воздуха повысится до нуля.

Во второй половине дня синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.

Порывы ветра в Калуге могут достигать скорости в 7 м/с.

По народным приметам, если на улице снегопад, то лето будет дождливым.

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