В Калужской области сохранится морозная погода

Во вторник, 20 декабря, в Калужской области ожидается морозная и пасмурная погода.

Утром будет около 10 градусов мороза, днем и вечером – в районе -5.

Во второй половине дня местами возможен снег.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – около 75%.

По народным приметам, морозный день 20 декабря предрекает жаркое лето.

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