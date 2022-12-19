Погода в Калуге на Новый год обещает быть морозной

Синоптики опубликовали первые предварительные прогнозы погоды в Калуге на Новый год.

Один из метеосайтов предрекает 15 градусов мороза в новогоднюю ночь.

Другой источник сообщает примерно о шести градусах мороза и небольшом снеге.

А вот на ближайшие дни метеорологи дают примерно одинаковые данные – в Калуге потеплеет в середине недели до нуля, возможны снег и дождь.

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