Утром в понедельник, 19 декабря, городской голова Дмитрий Денисов прокомментировал ход уборки Калуги от снега.

- Внимательно анализируем жалобы и обращения калужан. Лично читаю каждый комментарий на своей странице и вижу все ваши сообщения, - отметил он. - Задач по уборке и вывозу снега у городских служб действительно много. Все работают на пределе возможностей.

По словам Денисова, за последнюю неделю в Калуге выпала двухмесячная норма снега.

- Работа идет и во время снегопадов, и во время заморозков, и ночью. Без перерывов – бригады сменяют друг друга, - заявил городской голова. - Чистим не только центральные улицы, но и окраины города. Обязательно доберемся до каждого микрорайона.

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