В Калуге декабрьские сугробы побили исторический рекорд

В Калуге побит рекорд по высоте снежного покрова во второй декаде декабря. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщила метеоролог Татьяна Инкина.

По ее словам, к утру 18 декабря снежный слой увеличился до 33 сантиметров.

Предыдущий зафиксированный рекорд декабря равнялся 23 сантиметрам.

Во второй половине недели в Калужской области прогнозируется потепление и снег с дождем.

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