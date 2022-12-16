Ледяной дождь и сильный снег прогнозируют в Калужской области

Вечером в пятницу, 16 декабря, и днем в субботу, 17 декабря, в Калужской области вновь ожидаются осадки.

Региональное ГУ МЧС предупредило о ледяном дожде и сильном снеге.

Порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура воздуха повысится до +1.

На дорогах возможна гололедица. Водителей просят снизить скорость.

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