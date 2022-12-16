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В Калужской области за половину декабря перевыполнена месячная норма осадков

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2022 09:44 0 397
В Калужской области за половину декабря перевыполнена месячная норма осадков

В Калужской области в декабре уже превышена месячная норма осадков. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила метеоролог Татьяна Инкина.

- За первую половину декабря калужская погода уже перевыполнила план по атмосферным осадкам на 10%, - отметила она. - Какое название у этого коктейля из воды и снега? Ингредиенты - дождь 40%, снег 30%, есть еще в нем снежная крупа и морось. Пока декабрь идет по холодному графику - температура воздуха ниже нормы почти на 1 градус. Высота снега превышает средние значения для середины декабря. Но это от того, что снег легкий, свежевыпавший.

На выходных в Калуге вновь ожидается снег.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2022 09:44 0 397
Тэги: погода снег татьяна инкина
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