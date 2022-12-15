МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Калужской области
Вечером в четверг, 15 декабря, на территории Калужской области местами ожидается сильный снег. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Порывы ветра будут достигать 15 м/с.
На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.
Водителей просят снизить скорость, а пешеходам напоминают об увеличении тормозного пути у автомобилей.
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