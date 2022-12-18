В Калужской области усилятся морозы
В воскресенье, 18 декабря, в Калужской области ожидается новая волна холода.
Температура воздуха к вечеру снизится до -10 градусов.
Местами возможен небольшой снег.
Порывы ветра в Калуге – до 9 м/с. Влажность воздуха – 85%.
По народным приметам, если в безветренную погоду печной дым идет столбом, то будет мороз, если идет в разные стороны – это к ненастной погоде, а если стелется по земле – к снегу.
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