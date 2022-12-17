На Калужскую область надвигаются снег с дождем

В субботу, 17 декабря, в Калужской области ожидается небольшое потепление и осадки.

Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов.

По всей территории области возможны мокрый снег и дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – 95%.

По народным приметам, день облачный и пасмурный – к снегопадам, морозный – к затяжным холодам.

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