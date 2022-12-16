В Калужской области ожидается пасмурная погода
В пятницу, 16 декабря, в Калужской области сохранится пасмурная и морозная погода.
Температура воздуха будет находиться в районе -6 градусов.
Существенных осадков не прогнозируется.
Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.
По народным приметам, если во время сна кошка сворачивается клубком или закрывает лапкой нос – скоро будут сильные морозы.
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