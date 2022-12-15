В Калужской области прогнозируют новые снегопады

В четверг, 15 декабря, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха днем составит около -6 градусов.

В течения дня возможен небольшой снег. Порывы ветра в Калуге – до 9 м/с. Влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, если много снега - летом будет полно сочной травы.

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