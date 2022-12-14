В Калуге за сутки выпало 30% месячной нормы осадков
В Калуге за сутки выпало около 14 миллиметров осадков – это 30% от месячной нормы, сообщила утром 14 декабря метеоролог Татьяна Инкина.
А в Сухиничах снега было еще больше – 15 миллиметров.
Западные районы области снегопад затронул меньше – в Мосальске 9 миллиметров осадков, в Спас-Деменске – один миллиметр.
Фоторепортаж с заснеженных улиц Калуги мы публиковали здесь.
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