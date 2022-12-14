Калугу ночью засыпало снегом

Вечером во вторник и в ночь на среду, 14 декабря, в Калуге выпало более 10 сантиметров снега.

Снегопад стал одним из самых сильных за нынешний сезон.

ГУ МЧС по Калужской области предупредило о сложных условиях на дорогах. Водителей просят снизить скорость, а пешеходам напомнили об увеличении тормозного пути у машин.

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