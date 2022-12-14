В Калужской области продолжится похолодание

В среду, 14 декабря, в Калужской области усилятся морозы.

Утром и днем синоптики прогнозируют около -4 градусов, вечером – в районе -7.

В течение всех суток возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, северный ветер обещает позднюю и холодную весну, а туманный месяц на небе – раннюю и теплую.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.