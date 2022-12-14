В Калужской области продолжится похолодание
В среду, 14 декабря, в Калужской области усилятся морозы.
Утром и днем синоптики прогнозируют около -4 градусов, вечером – в районе -7.
В течение всех суток возможен небольшой снег.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, северный ветер обещает позднюю и холодную весну, а туманный месяц на небе – раннюю и теплую.
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