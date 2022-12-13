В Калужскую область вернутся морозы

Во вторник, 13 декабря, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Температура воздуха опустится до -2 градусов.

Прогнозируется мокрый снег.

Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, если в этот день в проруби тихо - зима будет спокойной, а если бурлит и шумит – стоит ждать метелей.

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