Улицы Калуги затопило после снегопада и ливня
На прошедших выходных в Калуге сначала выпало много снега, а потом ударил сильный ливень.
К утру понедельника, 12 декабря, по проезжей части и тротуарам текут обильные ручьи.
Во многих местах коммунальщики еще не посыпали плитку, поэтому пешеходам приходится скользить.
Со вторника в Калуге немного похолодает, ожидаются новые снегопады.
Маленький водопад появился на улице Никитина.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!