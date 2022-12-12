Улицы Калуги затопило после снегопада и ливня

На прошедших выходных в Калуге сначала выпало много снега, а потом ударил сильный ливень.

К утру понедельника, 12 декабря, по проезжей части и тротуарам текут обильные ручьи.

Во многих местах коммунальщики еще не посыпали плитку, поэтому пешеходам приходится скользить.

Со вторника в Калуге немного похолодает, ожидаются новые снегопады.

Маленький водопад появился на улице Никитина.

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