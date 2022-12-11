В Калужской области ожидаются ледяной дождь и гололед

В воскресенье, 11 декабря, в Калужской области температура воздуха ожидается от 0 до +1 градуса, но ощущаться, по мнению синоптиков, будет как -4.

В течение дня возможны ледяной дождь и гололед. Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

Влажность воздуха превысит 96%.

По народным приметам, если в этот день стремительная оттепель, то скоро начнутся затяжные морозы.

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