В Калужской области ожидаются ледяной дождь и гололед
В воскресенье, 11 декабря, в Калужской области температура воздуха ожидается от 0 до +1 градуса, но ощущаться, по мнению синоптиков, будет как -4.
В течение дня возможны ледяной дождь и гололед. Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
Влажность воздуха превысит 96%.
По народным приметам, если в этот день стремительная оттепель, то скоро начнутся затяжные морозы.
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