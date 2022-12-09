В Калужской области прогнозируют снег с дождем

В пятницу, 9 декабря, в Калуге потеплеет до нуля градусов.

В течение дня возможен снег с дождем. Влажность воздуха в Калуге повысится до 95%.

Порывы ветра – около 3 м/с.

По народным приметам, какая погода 9 декабря, такой будет и вся зима.

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