В Калужской области резко потеплеет

Утром в четверг, 8 декабря, в Калужской области прогнозируется около 10 градусов мороза, а уже к вечеру потеплеет до -3.

В течение всего дня возможен снег.

Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, если городские птицы жмутся к домам, то в ближайшие дни будет идти снег, если сидят на верхушках деревьев, то скоро придет потепление, а если играют на дороге – сильный ветер.

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