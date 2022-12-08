В Калужской области резко потеплеет
Утром в четверг, 8 декабря, в Калужской области прогнозируется около 10 градусов мороза, а уже к вечеру потеплеет до -3.
В течение всего дня возможен снег.
Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, если городские птицы жмутся к домам, то в ближайшие дни будет идти снег, если сидят на верхушках деревьев, то скоро придет потепление, а если играют на дороге – сильный ветер.
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